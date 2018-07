Paris Europlace informuje, że 3,5 tys. stanowisk pracy już jest przenoszone z Londynu do Paryża. Liczba ta może zostać zwiększona nawet do 30 tys. stanowisk, które powstaną jako pośredni skutek Brexitu – powiedział prezes Europlace Gerard Mestrallet.

Brytyjska premier Teresa May zmaga się z buntem we własnej partii po tym, jak odeszło z niej dwóch kluczowych ministrów. Powodem jest brak konsensusu w rządzie na temat kształtu porozumienia UE z Wielką Brytanią ws. opuszczenia Wspólnoty. May chce utrzymać bliskie relacje handlowe z UE w zakresie handlu towarami. Eurosceptycy z kolei zastanawiają się nad zablokowaniem jej koncepcji.

- Obecna sytuacja zwiększa prawdopodobieństwo braku porozumienia w marcu 2019 roku- powiedział Mestrallet. Rośnie także jego zdaniem prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. twardego Brexitu. Te okoliczności nie sprzyjają prowadzeniu biznesu.

