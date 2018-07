Zaprezentowany pojazd to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014), wyposażona w ETCS poziom 2. Została zaprojektowana do prowadzenia ciężkich składów towarowych. „Elektryczna lokomotywa została w pełni wyprodukowana w Polsce i zaprojektowana przez polskich inżynierów. 78 proc. komponentów użytych do budowy tej lokomotywy pochodzi od polskich producentów” – poinformował podczas prezentacji lokomotywy na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie prezes NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że program Luxtorpeda 2.0 się materializuje, a nowa lokomotywa Dragon 2 może być tego przykładem.

Odbiorcą lokomotywy nowego typu będzie polski przewoźnik towarowy PKP Cargo. Minister poinformował, że został podpisany list intencyjny pomiędzy producentem, a PKP Cargo w sprawie zakupu trzech elektrowozów tego typu. „PKP Cargo dynamicznie się rozwija, a dzisiejsze wydarzenie będzie przyczynkiem do jego dalszego rozwoju” - zaznaczył minister.

List otwiera drogę do podjęcia negocjacji w sprawie nabycia przez przewoźnika trzech sześcioosiowych lokomotyw. PKP Cargo poinformowały, że jeśli rozmowy zakończą się pozytywnie, a na to liczą obie strony, przewoźnik otrzyma zamówione pojazdy najpóźniej do końca tego roku.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że polscy producenci wykonali produkt na bardzo wysokim poziomie. „Polscy producenci i polska myśl techniczna mogą być konkurencyjni wobec zagranicznych producentów” – podkreślił.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że Dragon 2 to odpowiedź na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości, a zarazem wyzwanie do budowy nowoczesnej infrastruktury kolejowej, po której będą mogły się poruszać pociągi i lokomotywy wysokiej jakości. „Dzięki temu, nasz system transportowy będzie się rozwijał, będziemy mogli lepiej i bezpieczniej obsługiwać naszych klientów, zarówno pasażerskich, jak i klientów cargo, którzy są zainteresowani sprawnym przewozem swoich ładunków” – mówił.

Wiceminister dodał, że tor doświadczalny Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie to miejsce, które wymaga inwestycji. „Musimy podjąć wysiłek, aby okrąg doświadczalny w Żmigrodzie został doinwestowany, tak abyśmy mogli konkurować z innymi tego typu miejscami na świecie oraz mogli dać wykonawcom możliwość dostępu do dobrej jakości badań” – mówił Bittel.