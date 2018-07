Według agencji Reutera Korea Północna dopuszczała się na morzu nielegalnego transferu ropy między statkami. "Według naszych informacji między 1 stycznia a 30 maja tego roku do północnokoreańskich portów co najmniej 89 razy zawijały statki z ropą i produktami ropopochodnymi, pozyskanymi nielegalnie z transferów między statkami" - poinformowały USA w dokumencie przesłanym do ONZ.

Zgodnie z sankcjami nałożonymi przez RB ONZ w grudniu zeszłego roku Korea Płn. może rocznie sprowadzić 500 tysięcy ton baryłek ropy. Według amerykańskich informacji na 89 statkach mogła zostać dostarczona ropa w ilości 1 367 628 baryłek, co niemal trzykrotnie przekracza dopuszczalny limit na 2018 rok.

"Natychmiast należy wstrzymać sprzedaż i jakikolwiek transfer ropy do Korei Płn." - apeluje do ONZ Waszyngton, nie podając jednak, które kraje nielegalnie dostarczały ropę Korei Płn.

W grudniu ub.r. RB ONZ jednomyślnie zaostrzyła nałożone na Koreę Płn. sankcje, które funkcjonują od 2006 roku w związku z programem nuklearnym reżimu. Zakazano eksportu m.in. węgla, żelaza, ołowiu, tekstyliów i owoców morza. Nałożono także na Koreę Płn. limit importu ropy i produktów ropopochodnych.

W marcu tego roku ONZ na czarnej liście umieściła dziesiątki statków i firm żeglugowych w związku z przemytem ropy naftowej i węgla do Korei Płn.