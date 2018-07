Proces sprzedaży Elektrociepłowni Będzin został zawieszony



Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała spółka. Spółka zamierza skupić się na rozwoju działalności operacyjnej jako grupa finansowo-produkcyjna, aby systematycznie budować wartość dla akcjonariuszy. Podtrzymuje też zapowiedź wypłaty co najmniej 50% zysku w postaci dywidendy w 2019 r.

"Zamykamy proces sprzedaży naszej elektrociepłowni, z przyczyn niezależnych od nas. Uznaliśmy, że nie jest to najlepszy moment na zbywanie aktywów, biorąc pod uwagę dużą zmienność cen energii elektrycznej, CO2 oraz wciąż dużą niewiadomą, jeśli chodzi o bardzo istotną dla branży ustawę o wsparciu kogeneracji" - powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes EC Będzin S.A.

Sprzedaż EC Będzin sp z o.o. jest możliwa w sytuacji poprawy warunków rynkowych dla branży kogeneracyjnej oraz zainteresowania inwestorów, jest to jednak perspektywa długookresowa, podano także.

"Od początku procesu informowaliśmy, że nie mamy presji na sprzedaż elektrociepłowni i nie będziemy robić tego za wszelką cenę. Uważamy, że w przyszłości uzyskamy znacznie lepszą cenę. Proces due-diligence dał nam potwierdzenie wartości naszej elektrociepłowni, a szereg badań od jakości instalacji po badania geotechniczne gruntu pokazały, że spółka jest zdrowa. W tej chwili nie prowadzimy z nikim żadnych negocjacji na temat sprzedaży, ale umowa prawa pierwokupu dla Tauron Ciepło oczywiście nadal obowiązuje" – dodał Kwiatkowski.

Prezes podtrzymał deklarację, iż począwszy od przyszłego roku, spółka wróci do polityki dywidendowej i będzie przeznaczać na ten cel do 50% swojego zysku. Nie rezygnuje też z planów uruchomienia w tym i przyszłym roku dwóch lub trzech małych projektów kogeneracyjnych, podano również.

"Mamy zdolność organizacyjną i doradczą do równoległej obsługi dwóch lub trzech projektów kogeneracyjnych o wartości do 250 mln zł. Teraz skupiamy się na dynamicznym rozwoju naszej Grupy, szczególnie usług finansowych oraz doradczo-inżynierskich poprzez naszą firmę Enegro-Utech. Widzimy tu olbrzymie pole do popisu, gdyż jest coraz więcej klientów z np. pozwoleniami na budowę, ale nieposiadających finansowania" - podsumował Kwiatkowski.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)