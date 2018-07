Minister Błaszczak pytany w Radiowej Jedynce o relacje Polski z sojusznikami w NATO stwierdził, że "Polska jest traktowana w NATO bardzo poważnie jako wiarygodny sojusznik".

"Mówił o tym prezydent Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i publicznie na konferencjach prasowych podkreślając, że Polska wypełnia swoje zobowiązanie wykorzystania 2 proc. (PKB) na rzecz obronności, a wiele państw Unii Europejskiej znacznie bogatszych od Polski tego zobowiązania nie wypełnia" - powiedział.

Pytany, czy rząd stara się o umieszczenie w Polsce stałych amerykańskich baz wojskowych, zapewnił że rządowi "bardzo na tym zależy". Szef MON zaznaczył też, że odbył szereg rozmów na ten temat w Pentagonie, Białym Domu i Senacie USA.

"To są konkrety, to są fakty. Bo Senat USA polecił Pentagonowi ocenę stworzenia stałych baz w Polsce. To jest proces i jestem dobrej myśli. Te rozmowy i atmosfera jest bardzo dobra. Prezydent Trump podkreśla wiarygodność Polski. Więcej NATO w Polsce i więcej Polski w NATO" - powiedział Błaszczak.

W czwartek zakończył się 29. szczyt NATO; poprzedni odbył się w Warszawie w lipcu 2016 r. W spotkaniu w Brukseli uczestniczyły 54 oficjalne delegacje, reprezentujące wszystkich 29 członków NATO, 20 krajów partnerskich oraz przedstawicieli ONZ, UE, Banku Światowego i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

W środę uczestnicy szczytu przyjęli deklarację która głosi m.in. że NATO pozostaje sojuszem, którego głównym celem jest obrona państw członkowskich; przygotowuje się na zagrożenia ze wszystkich kierunków, będzie zwiększać zdolności do odstraszania i mobilność. Przywódcy 29 państw i rządów zadeklarowali też poparcie dla denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i wyrazili zaniepokojenie próbami irańskich pocisków manewrujących i balistycznych.

Szczyt zatwierdził też inicjatywę 4x30, zakładającą, że NATO podniesie swoje zdolności do odpowiedzi i szybkiego reagowania przez wydzielenie do 2020 r. 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych, gotowych do działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni.

Przy okazji szczytu NATO prezydent Duda dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem. Z informacji Kancelarii Prezydenta RP wynika, że rozmowy dotyczyły m.in. kwestii wzmocnienia polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej w zakresie sprzętu, współpracy jednostek wojskowych oraz zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

autor: Mateusz Mikowski