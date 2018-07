Gdy 10 lat temu Tesla zaczęła sprzedawać model Roadster – elektryczną wyścigówkę z baterią o pojemności 53 kWh, pozwalającą przejechać na jednym ładowaniu ponad 300 km, wielkie koncerny motoryzacyjne – Mitsubishi, Citroen i Peugeot – były w stanie odpowiedzieć malutkim autem miejskim z trzykrotnie mniejszą baterią i zasięgiem w okolicach 100 km. Gdy Elon Musk wprowadzał na rynek Teslę S, ładowaną z mocą 120 kW, żaden z gigantów motoryzacji nie oferował więcej, niż 50 kW, co oznaczało o połowę wolniejsze uzupełnianie baterii (z resztą wciąż trzykrotnie mniejszych od Tesli).

Wielkie koncerny motoryzacyjne odgrzebywały w tym czasie zakurzone koncepcje „elektryków” z ostatnich dekad, rozglądały się za dostawcami akumulatorów, montowały coraz bardziej zaawansowane systemy pokładowe w swoich autach spalinowych, kalkulowały czy na elektrykach wymagających rzadszej obsługi wciąż da się zarobić, startowały w wyścigach elektrycznej Formuła E i dużo, bardzo dużo się uczyły. Dziś widać jak dużo i jak wysoko stawiają poprzeczkę młokosowi z Doliny Krzemowej.

Jaguar I-Pace rzucił rękawicę Tesli X

Do sprzedaży w Polsce wchodzi właśnie Jaguar I-Pace – usportowiony elektryczny SUV klasy premium – bezpośredni konkurent Tesli X. To pierwszy „elektryk” tej brytyjskiej marki, należącej dziś do indyjskiego giganta Tata Motors, ale widać, że Anglicy odrobili lekcję. Auto ma baterię o pojemności 90 kWh (użytkownik może wykorzystać z tego ok. 85 kWh) – to o jedną dziesiątą mniej od Tesli, ale Jaguar jest aż o 300 kg lżejszy. Dzięki temu w teście prowadzonym przez WysokieNapiecie.pl na drodze krajowej (przy prędkościach do 90 km/h) I-Pace był w stanie zejść z zapotrzebowaniem na energię do 20 kWh/100 km – to bardzo dobry wynika jak na SUV-a ważącego 2,2 tony. Oznacza to realny zasięg w warunkach drogowych na poziomie 425 km. Na autostradzie, przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości, angielski „elektryk” zużywał ok. 35 kWh/100 km, co pozwoliłoby nam przejechać 240 km między ładowarkami. To już porównywalny wynik z modelem X, który – kosztem wyglądu – ma lepszą aerodynamikę od jaguara.

I-Pace jest też pierwszym autem, które może konkurować z Teslą X szybkością ładowania. Ma możliwość uzupełniania baterii z mocą 100 kW (w modelu teslach to 120 kW), co pozwoli mu uzyskać pierwszych 200 km zasięgu w ciągu 25 minut ładowania. Dzisiaj wszystkie ładowarki w Polsce są w stanie zrobić to co najwyżej dwa razy wolniej, ale pierwsze stacje o odpowiednio wysokiej mocy staną przy autostradzie A1 już w przyszłym roku.

Pomimo mniejszej mocy silników (400 KM) I-Pace rozpędza się do „setki” minimalnie szybciej (w 4,8 sek.) od Tesli X 100D (4,9 sek.) i hamuje na krótszym od niej dystansie. W tyle pozostawia go jedynie najszybsza wersja modelu X, za którą trzeba jednak zapłacić dużo wyższą cenę.

Przy porównywalnych do tesli parametrach, jaguar oferuje ładniejszą sylwetkę, dopracowane detale, prostsze w obsłudze przyciski (zamiast ustawień na tablecie) i dobre wykończenie oraz spasowanie elementów, co stało się piętą achillesową Tesli od kiedy koncern zaczął zwiększać produkcję.

Autor: Bartłomiej Derski, WysokieNapiecie.pl