Trump: ja nie dopuściłbym do aneksji Krymu przez Rosję

Źródło: PAP

Donald Trump podkreślił w piątek w Londynie, że prezydent Rosji Władimir Putin zajął Krym w czasie, kiedy prezydentem USA był Barack Obama. Oświadczył, że gdyby to on, Trump, był wtedy prezydentem, Putin by tego nie zrobił.