Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA poinformowała w piątek, że inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pilotażowego z wykorzystaniem technologii i standardu BIM (Building Information Modeling). Jest to nowoczesna technologia, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji: od projektu, przez realizację, po odbiór prac.

Obwodnica o długości ok. 2,1 km będzie miała parametry GP (główna przyspieszona). Oprócz budowy obwodnicy w ciągu DK28 przebudowany zostanie także odcinek drogi wojewódzkiej nr 781. Powstanie pięć obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu oraz urządzenia ochrony środowiska.

Zgodnie z warunkami przetargu projekt i budowa mają zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane do czasu realizacji kontraktu na etapie projektowania, ale nie na etapie realizacji robót. (PAP)

autor: Rafał Grzyb