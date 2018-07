Na wspólnej konferencji prasowej z brytyjską premier Theresą May prezydent USA podkreślił, że bardzo lubi niemiecką kanclerz Angelę Merkel, ale że otwarcie powiedział jej, iż ten gazociąg "to straszliwa rzecz". Wyraził zdziwienie, jak można "pompować miliardy i miliardy dolarów, głównie z Niemiec, do rosyjskich kieszeni, kiedy próbujemy mieć pokój na świecie".

"Jak można pracować na rzecz pokoju i siły, skoro ktoś ma tego typu władzę nad tobą?" - pytał, mówiąc o swoich obawach dotyczących ewentualnego ryzyka powstania zależności energetycznej Niemiec od Rosji w - jak podał - nawet 60-70 proc.

W trakcie odpowiedzi amerykańskiego prezydenta niemiecka dziennikarka próbowała skorygować jego wypowiedź, zaznaczając, że Niemcy polegają zaledwie w dziewięciu procentach na rosyjskiej energii, ale została zignorowana przez Trumpa.

Z kolei May zapewniła, że rząd w Londynie "rozmawiał na ten temat z Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej" i zagwarantowała, że "tak długo, jak Wielka Brytania będzie miała miejsce przy stole (w UE), będziemy nadal jasno przedstawiać swoją opinię". (PAP)