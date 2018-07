Prezes PSL podczas sobotniej konferencji prasowej, która odbyła się na warszawskim Ursynowie przy jednym z bazarków, podkreślił, że "emerytura bez podatku" jest priorytetowym projektem partii. "Składaliśmy go jako projekt poselski i nie uzyskał akceptacji. Dzisiaj, już oficjalnie, zbieramy podpisy pod projektem +emerytura bez podatku+. Chcemy złożyć go jako projekt obywatelski" - powiedział.

"Został powołany komitet, który zatwierdził marszałek Sejmu. Kilka tygodni temu zanieśliśmy 15 tys. podpisów, gdy tylko tysiąc jest wymagany do rejestracji. (...) W ubiegłym tygodniu była decyzja marszałka Sejmu o powołaniu komitetu ustawodawczego. Na jego czele stoi Mieczysław Kasprzak, nasz poseł, który był wnioskodawcą projektu poselskiego, ale w grupie są różne środowiska, przede wszystkim emerytów, rencistów, ale również inwalidów" - dodał szef ludowców.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że byt i możliwość rozwoju dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży są już zabezpieczone. "My wprowadzaliśmy roczne płatne urlopy rodzicielskie, żłobki, przedszkola za złotówkę, Karty Dużej Rodziny, teraz jest 500+. To się robi piękna całość polityki rodzinnej wobec osób młodych, posiadających dzieci, ale potrzebne jest wsparcie dla seniorów" - powiedział.

Jak wyjaśnił, projekt "emerytura bez podatku" oznacza wzrost świadczeń dla seniorów o 20 proc., jest także "spełnieniem naszego obowiązku pokoleniowego wobec tych, którzy nie mieli rocznych urlopów rodzicielskich i nie mieli 500+, a ciężko pracowali". "Oni już przez całe swoje życie zapłacili podatki, teraz powinni być z podatku zwolnieni, bo emerytury są skandalicznie niskie, waloryzacja nic nie daje, nie nadąża za wzrostem cen. (...) Dlatego emerytura bez składek, bez podatku, (...) jest po prostu naszą koniecznością" - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział także, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie wejdzie w żadną koalicję, jeśli projekt "emerytura bez podatku" nie zostanie zrealizowany. "To jest nasze solenne zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy dzisiaj podpisują się pod tym projektem" - dodał.

Rzecznik PSL i kandydat na prezydenta stolicy Jakub Stefaniak zwrócił uwagę, "jak ważne dzisiaj jest dla seniorów to, że ktoś w końcu o nich zadbał". "Rozmawiamy z mieszkańcami Ursynowa, że oczekują propozycji od rządzących, od rządu, ale także od samorządu, dotyczących ich funkcjonowania, bo mają największe potrzeby i nie chcą czuć się wykluczeni" - powiedział.

"+Emerytura bez podatku+ jest projektem ogólnopolskim, ale w naszym interesie, również moim, jest (...) pokazanie mocnego głosu warszawiaków w tym projekcie. Warszawa i władze Warszawy, prezydent Warszawy, powinny w takich inicjatywach jak emerytura bez podatku wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, i zachęcać mieszkańców do tego, żeby podpisywali się pod takimi projektami. To jest zadanie także dla samorządu, zachęcamy wszystkich burmistrzów dzielnic, wszystkich samorządowców do tego, żeby przyłączali się do naszej akcji i również zbierali podpisy" - dodał Stefaniak.

Więcej informacji nt. projekty można znaleźć na stronie http://emeryturabezpodatku.pl