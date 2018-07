Podpisanie umowy w Urzędzie Miasta w Bytowie odbyło się z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Wartość projektu, którego celem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu na terenie zakładu w Sierznie, to ponad 14 mln zł. Dofinansowanie unijne przyznane w ramach RPO WP 2014-220 wyniesie prawie 10 mln zł.

Projekt zakłada m.in.: rozbudowę kompostowni typu modułowego wraz z zadaszonym placem dojrzewania kompostu oraz budowę przenośników do sortowni, a także budynku lub wiaty do magazynowania odpadów. Inwestycja wiąże się również z zakupem separatora balistycznego do sortowni, separatorów magnetycznego i powietrznego, ładowarki z osprzętem oraz rozdrabniacza. Moc przerobowa nowej instalacji wyniesie 13 tys. ton rocznie.

ZZO w Sierznie, który pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ma zostać zmodernizowany do końca 2019 r.

Zakład ogłosił 10 lipca przetarg na inżyniera kontraktu planowanej inwestycji. Termin składania ofert został wyznaczony na 18 lipca.(PAP)

autor: Inga Domurat