"Myślę, że Unia Europejska to wróg, co oni nam robią w kwestii handlu" - mówił Trump w wywiadzie nagranym w sobotę na jego polu golfowym w Szkocji, gdzie amerykańska para prezydencka spędziła weekend. "Nie pomyślelibyście tego o UE, ale jest ona wrogiem" - dodał.

Amerykański przywódca podkreślił, że "w pewnych aspektach" Rosja jest wrogiem, a Chiny są wrogiem "gospodarczo".

Trump zaznaczył też: "Ale to nie znaczy, że są źli. To nic nie znaczy. Znaczy to, że są konkurencyjni". "Szanuję przywódców tych krajów. Ale w sensie handlowym naprawdę nas wykorzystali, a wiele z tych krajów jest w NATO i nie płacili swoich rachunków" - powiedział.

Prezydent Trump odleciał w niedzielę około godz. 16 czasu miejscowego (godz. 17 w Polsce) z Glasgow w Szkocji do stolicy Finlandii Helsinek, gdzie spotka się w poniedziałek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.