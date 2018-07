Dokumenty te zostały udostępnione amerykańskim dziennikarzom w ubiegłym tygodniu przez władze izraelskie.

Jak pisze "NYT" izraelscy agenci mieli dokładnie 6 godzin i 29 minut, by dostać się do magazynu w Teheranie zanim na teren obiektu przybędą strażnicy. Gazeta wyjaśnia, że w tym czasie członkom Mosadu udało się włamać do budynku, wyłączyć alarmy i otworzyć sejfy, w których znajdowały się tajne dokumenty.

"NYT" pisze, że z dokumentów wynika, iż Iran prowadził działania mające na celu "systematyczne gromadzenie wszystkiego, co jest potrzebne do produkcji broni atomowej". Dodaje jednak, że ewentualne materiały świadczące na korzyść władz Iranu mogły nie być przedstawione dziennikarzom. "NYT" podkreśla, że Iran utrzymuje, że zgromadzone przez Mosad dokumenty są fałszywe.

Dziennikarzom "Washington Post" również przedstawiono rzeczone dokumenty. Dziennik pisze w niedzielę, że Iran, kończąc program nuklearny przed dekadą, "był na progu opracowania kluczowych technologii produkcji bomb".

Jak zaznacza Associated Press, nowe szczegóły nie wskazują jednak, by Iran nie przestrzegał porozumienia nuklearnego z sześcioma światowymi mocarstwami z 2015 roku.

W kwietniu premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, powołując się na tajne dokumenty, że władze Iranu kłamały w sprawie swojego programu jądrowego, a po zawarciu porozumienia nuklearnego ze światowymi mocarstwami "poszerzały wiedzę o broni jądrowej dla wykorzystania jej w przyszłości".

"Po podpisaniu porozumienia nuklearnego w 2015 roku Iran zintensyfikował wysiłki, by ukryć swoje dokumenty" - powiedział szef izraelskiego rządu. "W 2017 roku Iran przeniósł swoje dane do tajnej lokalizacji w Teheranie" - zaznaczył.

Netanjahu poinformował, że jego rząd uzyskał "pół tony" tajnych irańskich dokumentów potwierdzających, że władze w Teheranie prowadziły program broni jądrowej. Szef rządu nazwał to "wielkim osiągnięciem wywiadowczym".