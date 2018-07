„Spodziewam się, że kolejne kwartały dla polskiej gospodarki będę dobre, chociaż może nie tak, jak miniony I i II kwartał. Zgadzam się z oczekiwaniami, że zakończymy rok wzrostem gospodarczym na poziomie 4,6-4,8 proc.” - powiedział PAP Biznes Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

„Wyzwaniem dla Polski jest wzrost gospodarczy w 2019 roku. Rynek pracy i sektor budowlany powinny spędzać sen z powiek polskiemu rządowi. Jeśli uda się w krótkim terminie zaadresować te wezwania to jest szansa, że wzrost gospodarczy w 2019 roku będzie na +czwórkę z plusem+, a jeżeli nie, to może to być +czwórka z minusem+” – dodał.

Prezes ocenił, że przed polską gospodarką jest szereg wyzwań na rynku pracy, wskazał między innymi na brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

„Jednym z największych wyzwań jest brak około 100 tys. informatyków, a odpowiedzią powinno być działanie środowisk uniwersyteckich i rządu, aby w różny sposób przeciwdziałać tej sytuacji. W perspektywie 5-10 lat potrzebna jest zmiana zasad nauczania i szkolenia osób, które mogą pracować w szeroko rozumianej branży technologiczno-informatycznej” – powiedział Jagiełło.

Poinformował, że kolejnym wyzwaniem jest ogólny brak pracowników, a także usprawnienie migracji pracowników ze Wschodu.

„Zeszliśmy z średnim poziomem bezrobocia poniżej 6 proc., co oznacza, że w zasadzie wszystkie duże miasta mają ten wskaźnik o połowę niższy” – powiedział Jagiełło.

„Nie ma takiego problemu, że osoby z zagranicy zabierają miejsca pracy polskim pracownikom, bo mamy jedną z najwyższych dynamik wzrostu wakatów w przedsiębiorstwach. Osoby te biorą udział we wzroście polskiego PKB - liczba obcokrajowców płacących składki ZUS wynosi blisko pół miliona" – dodał.

Prezes wskazał także na wyzwania stojące przed sektorem budowlanym. Ocenił, że duża część przewagi konkurencyjnej małych i średnich firm budowlanych była do niedawna oparta na niskich kosztach pracy.

„Koszty pracy w tym sektorze gwałtownie wzrosły, to wzrost dwucyfrowy. Powoduje to, że firmy budowlane nie tylko mają problem z pracownikami, ale mają też problemy z realizacją bieżących kontraktów, ze względu na braki pracowników, wzrost kosztów pracowników i ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych” – powiedział Jagiełło.

Zdaniem prezesa sektor ten powinien mieć własny, branżowy program pomocowy de minimis.

„Umożliwiłoby to przetrwanie firmom budowlanym, paradoksalnie, w czasach boomu budowlanego. Firmy te często mają niedopasowane modele finansowe do zmieniających się warunków w tej branży” – powiedział Jagiełło.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)