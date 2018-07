W poniedziałek na zamknięciu WIG20 spadł o 1,07 proc. do 2.113,98 pkt., WIG zniżkował o 0,69 proc. do 56.205,55 pkt., indeks średnich spółek (mWIG40) zwyżkował o 0,15 proc. do 4.216,63 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,13 proc. do 12.643,19 pkt.

Na zachodnioeuropejskich parkietach ok. godz. 17.00 DAX rósł o 0,2 proc., a FTSE i CAC zniżkowały odpowiednio o: 0,8 proc. i 0,4 proc.

Również na Wall Street w poniedziałek przeważają negatywne nastroje - po godz. 17.00 Nasdaq Composite tracił 0,2 proc., S&P 500 szedł w dół o 0,2 proc., a DJIA pozostawał bez zmian.

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiegła pod znakiem niskiej płynności. Obroty na GPW wyniosły ok. 416 mln zł, z czego ok. 278 mln zł na akcjach spółek z WIG 20

"Poniedziałek w połowie lipca to czas typowo wakacyjnego handlu, który dzisiaj oglądaliśmy na GPW w pełnej krasie. Obroty były więc skromne, podobnie jak zmienność. Główny indeks czerpał inspirację z otoczenia, ale brak popytu na akcje skutkował większą podatnością na zniżki, które ostatecznie nie okazały się wcale tak małe" - napisał w komentarzu Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ.

"Ostatecznie indeks WIG20 stracił dość pokaźny 1 proc. i z technicznego punktu widzenia zauważalnie naruszył dolne ograniczenie konsolidacji obserwowanej w ostatnich dniach. Obroty były jednak śladowe i w segmencie blue chipów nie przekroczyły 300 mln zł" - dodał.

Liderem obrotów na GPW był CD Projekt (65 mln zł). Kurs spółki wzrósł najmocniej wśród blue chipów (+2,81 proc.).

"Na tym ogólnym nie najlepszym obrazie wciąż pozytywnie wyróżniał się CD Projekt. Akcje tego twórcy gier generowały największe na rynku obroty i po raz kolejny poprawiły historyczne maksima. Większość pozostałych dużych spółek jednak rozczarowała i to one ustawiły słabszy wynik sesji, który sprowadził indeks WIG20 wyraźnie poniżej poziomu 2150 pkt." - ocenił Bugaj.

Obok CD Projektu, wśród dużych spółek wzrosty zanotowały tylko Jastrzębska Spółka Węglowa (+1,1 proc.), Alior (+ 0,82 proc.), Lotos (+0,56 proc.) i KGHM (+0,34 proc.).

Kursy pozostałych 15 spółek z indeksu WIG 20 znalazł się pod kreską. Najmocniej w dół poszły notowania PGNiG (-3,74 proc.). Ponad 3-proc. spadki zanotowały też Tauron, Cyfrowy Polsat i Eurocash, dla którego była to dziesiąta spadkowa sesja z rzędu.

Na szerokim rynku w górę o 1,28 proc. poszła giełdowa wycena Budimeksu. Wzrosły też notowania Polimeksu Mostostal (+4,47 proc.). Zgodnie z poniedziałkową zapowiedzią ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wykonawca przy budowie np. dróg otrzyma pieniądze dopiero po zapłacie podwykonawcy. Szef MS przedstawił założenia projektu nowego prawa przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad.

Najmocniej na rynku, o 12,85 proc., spadła w poniedziałek wycena Vivid Games. Kurs spółki znajduje się 30 proc. poniżej tegorocznego szczytu z czerwca.