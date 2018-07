Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,18 proc. i wyniósł 25.064,36 pkt.

Nasdaq Comp. zniżkował 0,26 proc., do 7.805,72 pkt.

S&P 500 stracił 0,10 proc. i wyniósł 2.798,43 pkt.

W ujęciu sektorowym wzrostom przewodziły spółki z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. Traciły natomiast m.in. spółki paliwowe Chevron i Exxon Mobil.

O ponad 4 proc. zwyżkował kurs Bank of America, po publikacji zaskakująco dobrych kwartalnych wyników finansowych. Bank of America wypracował w II kw. 2018 r. 2,29 mld USD skorygowanych przychodów (bez tzw. dollar value averaging) z tytułu działalności tradingowej FICC - podano w komunikacie. Oczekiwano 2,17 mld USD. Przychody z całej działalności tradingowej (bez tzw. dollar value averaging) wyniosły 3,6 mld USD wobec konsensus na poziomie 3,39 mld USD. Skorygowany zysk na akcję BofA wyniósł 64 centy, o 7 centów powyżej konsensusu (choć dane mogą nie być porównywalne).

Po sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał taniały z kolei akcje BlackRock.

Akcje Amazona zanotowały w poniedziałek historyczne maksimum, rosnąc ok. 1 proc.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,02 proc., niemiecki DAX zyskał 0,15 proc., brytyjski FSTE 100 spadłł o 0,60 proc., a francuski CAC 40 zniżkował 0,12 proc.

SZCZYT TRUMP-PUTIN W CENTRUM UWAGI

Inwestorzy z uwagą śledzili doniesienia po spotkaniu w Helsinkach między Donaldem Trumpem, prezydentem USA oraz Władimirem Putinem, prezydentem Rosji.

Bezpośrednio po spotkaniu Trump ocenił spotkanie jako "bardzo dobre". Na konferencji prasowej po spotkaniu Władimir Putin powiedział, że jego rozmowy z Trumpem przebiegły w "otwartej i merytorycznej atmosferze".

W czasie rozmów strona rosyjska przekazała notatkę z konkretnymi propozycjami dotyczącymi nierozprzestrzeniania broni jądrowej, z kolei Trump poruszył m.in. temat domniemanej ingerencji Moskwy w wybory prezydenckie w USA.

Rosyjski prezydent na wspólnej konferencji prasowej z przywódcą USA powiedział, że omówił z Trumpem kryzys na Ukrainie, który określił jako "wewnętrzny". Wyjaśnił, że mówiono o wadze realizacji porozumień mińskich i dodał: "USA mogłyby bardziej stanowczo nalegać na to i nastawiać do takiej pracy władze Ukrainy".

Putin poinformował ponadto, że podczas rozmów zapewnił prezydenta Trumpa, że Rosja jest gotowa utrzymać tranzyt gazu przez Ukrainę.

CENY ROPY MOCNO W DÓŁ

Ceny ropy WTI w kontraktach na sierpień oraz ceny Brent w kontraktach na wrzesień spadły w poniedziałek po ok. 4 proc., do odpowiednio 68,3 USD i 72,1 USD za baryłkę.

Ceny zniżkowały m.in po piątkowej (ale upublicznionej, po wygaśnięciu embarga, w poniedziałek) wypowiedzi Stevena Mnuchina, który stwierdził, że możliwe będą wyłączenia z zakazu importu ropy z Iranu.

Zniżkowo na ceny działały też doniesienia, że Arabia Saudyjska zaoferowała niektórym kupcom ropy dodatkowe, niewynikające z dotychczasowych zobowiązań, dostawy ropy.

CHINY UKŁADAJĄ SIĘ Z UE W SPRAWIE HANDLU; SKARŻĄ USA DO WTO

Unia Europejska i Chiny zgodziły się w poniedziałek podjąć wspólne działania na rzecz "ochrony opartego na zasadach porządku międzynarodowego, promowania multilateralizmu oraz wspierania wolnego handlu" - poinformowała chińska agencja prasowa Xinhua, po zakończeniu szczytu UE-Chiny.

Dwustronna umowa inwestycyjna jest „kluczowym projektem na rzecz stworzenia i utrzymania otwartego, przewidywalnego, uczciwego i przejrzystego środowiska biznesowego dla inwestorów” - oceniono w komunikacie po spotkaniu szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i premiera ChRL Li Keqianga.

W poniedziałek ministerstwo handlu Chin podało też, że chiński rząd zaskarżył do WTO amerykańską listę chińskich towarów do oclenia, wartą 200 mld USD, którą opublikowano w zeszłym tygodniu.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W USA ZGODNA Z OCZEKIWANIAMI

Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu 2018 r. wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika właśnie o 0,5 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut w czerwcu wzrosła o 0,4 proc. Tutaj analitycy spodziewali się wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna w USA w maju wzrosła o 1,3 proc. w ujęciu mdm (po rewizji z 0,8 proc.), a z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 1,4 proc. (po rewizji z 0,9 proc.).

NADWYŻKA HANDLOWA W EUROZONIE BLISKO KONSENSUSU

Bilans handlowy w strefie euro pozostaje na stabilnym poziomie, mimo tarć w międzynarodowej polityce handlowej.

Nadwyżka w handlu strefy euro w maju wyniosła 16,5 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 16,7 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat. Oczekiwano 17,6 mld euro nadwyżki.

Nadwyżka po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła zaś 16,9 mld euro wobec nadwyżki 18,0 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z +18,1 mld euro. Analitycy spodziewali się nadwyżki odsezonowanej na poziomie 18,6 mld euro.(PAP Biznes)