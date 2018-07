Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,18 proc. do 25 064,36 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,26 proc. do 7805,72 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,10 proc. do 2798,43 pkt.

W ujęciu sektorowym wzrostom przewodziły spółki z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. Traciły natomiast m.in. spółki paliwowe Chevron i Exxon Mobil.

O ponad 4 proc. zwyżkował kurs Bank of America, po publikacji zaskakująco dobrych kwartalnych wyników finansowych. Bank of America wypracował w II kw. 2018 r. 2,29 mld USD skorygowanych przychodów (bez tzw. dollar value averaging) z tytułu działalności tradingowej FICC - podano w komunikacie. Oczekiwano 2,17 mld USD. Przychody z całej działalności tradingowej (bez tzw. dollar value averaging) wyniosły 3,6 mld USD wobec konsensus na poziomie 3,39 mld USD. Skorygowany zysk na akcję BofA wyniósł 64 centy, o 7 centów powyżej konsensusu (choć dane mogą nie być porównywalne).

Po sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał taniały z kolei akcje BlackRock.

Akcje Amazona zanotowały w poniedziałek historyczne maksimum, rosnąc ok. 1 proc.

Inwestorzy z uwagą śledzili doniesienia po spotkaniu w Helsinkach między Donaldem Trumpem, prezydentem USA, oraz Władimirem Putinem, prezydentem Rosji.

Bezpośrednio po spotkaniu Trump ocenił spotkanie jako "bardzo dobre". Na konferencji prasowej po spotkaniu Władimir Putin powiedział, że jego rozmowy z Trumpem przebiegły w "otwartej i merytorycznej atmosferze".

W czasie rozmów strona rosyjska przekazała notatkę z konkretnymi propozycjami dotyczącymi nierozprzestrzeniania broni jądrowej, z kolei Trump poruszył m.in. temat domniemanej ingerencji Moskwy w wybory prezydenckie w USA.

Rosyjski prezydent na wspólnej konferencji prasowej z przywódcą USA powiedział, że omówił z Trumpem kryzys na Ukrainie, który określił jako "wewnętrzny". Wyjaśnił, że mówiono o wadze realizacji porozumień mińskich i dodał: "USA mogłyby bardziej stanowczo nalegać na to i nastawiać do takiej pracy władze Ukrainy".

Putin poinformował ponadto, że podczas rozmów zapewnił prezydenta Trumpa, że Rosja jest gotowa utrzymać tranzyt gazu przez Ukrainę.