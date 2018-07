Poniedziałek przyniósł spadki notowań na GPW, po raz kolejny słabe były też obroty. Nie pomagały niejednoznaczne nastroje na globalnych parkietach, którym ciążyły zniżki cen ropy. Niestety zgodnie ze scenariuszem, według którego rozgrywanych było ostatnich przynajmniej kilkanaście tygodni na GPW, nasze główne indeksy znowu osłabły, nawet zanim zaczęły spadać główne, zachodnie giełdy.



Na szczęście globalni inwestorzy nie przejęli się ostrzeżeniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, iż globalny wzrost gospodarczy jest już w ostatecznej fazie. Być może wiary dodały im ostatnie, dobre odczyty makroekonomiczne z Chin i z USA. MFW obniżył prognozy PKB dla Niemiec, Francji, Włoch i Japonii. Na razie jednak inwestorzy nie przeszacowują swoich wycen ryzyka na tych rynkach.



Pocieszeniem dla inwestorów na GPW jest kontynuacja wzrostu złotego. Dzisiaj warto obserwować, czy USD/PLN definitywnie zejdzie poniżej 3,66. Jeszcze ważniejszy byłby spadek EUR/PLN poniżej 4,3. Takie zachowanie złotego dałoby pozytywny sygnał inwestorom akcyjnym.



Kluczowe krótkoterminowe poziomy dla WIG20, które obowiązują na dzisiejszej sesji, to wsparcie przy 2100 pkt. i opór w okolicach 2185-2195 pkt. Z uwagi na fakt, iż dominującym trendem w średnim terminie są spadki, już samo kierowanie się w kierunku 2100 pkt. jest niebezpieczne, ponieważ może bowiem przynieść łatwe przełamanie tego pułapu. Następnym przystankiem mogłyby być wtedy okolice 2000 pkt. Jeżeli WIG20 ma powstrzymać bessę, to inwestorzy nie mogą sobie pozwolić na spadek na zamknięciu dzisiejszej sesji. Wtedy ewentualne wyjście w górę mogłoby przybrać kształt odwróconej głowy z ramionami, czyli bardzo lubianej przez inwestorów grających na zwyżki formacji analizy technicznej. Jej minimalny zasięg wzrostu to około 2300 pkt., ale do tego konieczne jest przekroczenie wskazanego wyżej oporu. Na to liczy 75% najskuteczniejszych inwestorów w CMC Markets działających na polskim rynku za pośrednictwem kontraktów CFD Poland20.



Dzisiaj o 10:00 GUS poda ważne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec. Roczny indeks kosztów pracy ma według średniej oczekiwań analityków wzrosnąć o 6,95%, a zatrudnienie o 3,7%. Dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w pierwszej połowie roku będą ważne nie tylko dla inwestorów zaangażowanych w akcje spółek deweloperskich. Spośród doniesień z zagranicy warto wspomnieć o zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii. Oczekiwana o 10:30 stopa bezrobocia to 4,2%. Dalej o 11:00 poznamy inflację we Włoszech, która ma wynieść rok do roku 1,5%. Z kolei o 15:15 będą opublikowane wyniki amerykańskiej produkcji przemysłowej, której prognozowany odczyt to 0,6%.



Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets