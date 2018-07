PGE GiEK: Elektrownia Bełchatów rozpoczęła II etap modernizacji bloku nr 2



Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Elektrownia Bełchatów, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), przystąpiła do realizacji drugiego etapu modernizacji bloku nr 2 o mocy 370 MW, podała spółka. Dzięki temu unowocześniona jednostka, spełniając wymogi środowiskowe wynikające z przyszłych tzw. Konkluzji BAT, będzie mogła pracować jeszcze przez co najmniej 100 tys. godzin, do ok. 2034 r.

"Główny zakres prac drugiego etapu modernizacji 'dwójki', która ma na celu wydłużenie pracy bloku i jednocześnie dostosowanie jednostki do konkluzji BAT, obejmuje modernizację elektrofiltrów, układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła, modernizację głównych rurociągów parowych, rekonstrukcję płaszczy chłodni kominowej, zabudowę instalacji odrtęciowienia spalin oraz dostosowanie bloku w zakresie monitoringu rtęci i amoniaku" - czytamy w komunikacie.

W ramach programu dostosowania istniejących jednostek wytwórczych do tzw. Konkluzji BAT realizowana będzie również budowa stacji wstępnego uzdatniania wód technologicznych z obiegu instalacji odsiarczania spalin oraz rozbudowa młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku kamienia wapiennego, podano również.

Podpisane zostały dwie kolejne umowy w ramach modernizacji bloku nr 2. Energop zmodernizuje rurociągi parowe, a Rafako wykona modernizację i remont układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła. Na początku czerwca spółka PGE GiEK zawarła też kontrakt z Rafako na modernizację elektrofiltrów oraz na rozbudowę młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku, przypomniano.

"PGE GiEK przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i stale zmniejsza wpływ swojej działalności na środowisko. Wyprzedzające działania grupy kapitałowej PGE i podjęte w odpowiednim czasie decyzje spowodowały, że możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. Od wielu lat we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach PGE GiEK prowadzone są projekty mające na celu ograniczenie emisji pyłów oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla. Wszystkie nasze jednostki wytwórcze wypełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne. W ostatnich latach nasze elektrownie i elektrociepłownie ograniczyły już emisje tlenków siarki o 87%, tlenków azotu o 50% i emisje pyłów o 98%" – powiedział prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada, cytowany w materiale.

Pierwszy etap modernizacji bloku nr 2 zrealizowany został w latach 2016 – 2017. Zmodernizowana została wówczas turbina i zawory regulacyjno-odcinające, przeprowadzono remont wirnika generatora wraz z wymianą stojana generatora i regenerację zasobników przykotłowych. Rozpoczynając proces dostosowania bloku 2 do konkluzji BAT, w 2017 roku zabudowano instalację redukcji emisji NOx metodami niekatalitycznymi (SNCR), dzięki czemu skutecznie zmniejszono emisję, podsumowano.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)