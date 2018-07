GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 3,3% r: r w czerwcu



Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w czerwcu br. wzrosła o 3,3% r/r do 13 275 zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 11%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Od początku roku liczba ta wyniosła 83 217, czyli wzrosła o 6,3% r/r.

Deweloperzy w czerwcu 2018 r. oddali do użytkowania 7 932 mieszkań, co oznacza wzrost o 1,5% r/r. W okresie 6 miesięcy 2018 r. liczba ta wyniosła 48 159 (wzrost o 8,9% r/r), podał również GUS.

(ISBnews)