Z opublikowanych dzień wcześniej danych wynika, że wzrost gospodarczy Chin w drugim kwartale zwolnił do 6,7 proc. rocznie w porównaniu z 6,8 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku. Mimo to większość analityków jest zdania, że Chinom uda się osiągnąć cel określony na początku roku na „około 6,5 proc.”, choć niektórzy mają wątpliwości co do prawdziwości oficjalnych statystyk gospodarczych.

Odnotowany w drugim kwartale spadek wzrostu nastąpił jeszcze przed wejściem w życie pierwszej partii karnych ceł na chińskie towary sprowadzane do USA. Prezydent Donald Trump zapowiada dalszą eskalację i grozi taryfami na chińskie produkty warte nawet 500 mld dolarów rocznie, a więc prawie cały chiński eksport do jego kraju.

Rzecznik Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (PKRiR) Yan Pengcheng oświadczył na konferencji prasowej w Pekinie, że Chiny są w stanie przezwyciężyć wyzwania. „Mamy pewność, warunki i wystarczające możliwości, by skutecznie poradzić sobie z niepewnościami w gospodarce światowej i upewnić się, że osiągniemy cel, który wyznaczyliśmy na początku roku” - powiedział.

Rzecznik PKRiR odniósł się w ten sposób do – jak stwierdził - „pewnych opinii”, że Chinom ciężko będzie utrzymać stabilny wzrost w drugiej połowie roku ze względu na spór handlowy z USA oraz problemy strukturalne chińskiej gospodarki.

„Chiny poprawią elastyczność polityki makroekonomicznej i zapewnią, że fundamenty makroekonomiczne pozostaną stabilne” - oświadczył Yan, dodając, że chińskie władze poszerzą inwestycje i będą szukać sposobów na zwiększenie popytu wewnętrznego. Przytoczył przy tym szereg pozytywnych czynników, w tym niski deficyt budżetowy, niski poziom zadłużenia rządu i spadający poziom zadłużenia firm.

Przedsiębiorstwa, które ucierpią z powodu konfliktu handlowego z USA, otrzymają od rządu „celową” pomoc – powiedział Yan, nie rozwijając tematu.

Według ekonomistów z grupy ING, cytowanych przez agencję Reutera, jeśli wojna celna z USA uderzy mocno w chińską gospodarkę, rząd zwiększy inwestycje, szczególnie w sektory wysokich technologii, co ustabilizuje wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zapobiegając niepokojom społecznym. Mimo wsparcia rządu za pomocą polityki monetarnej i fiskalnej nieuniknione jest jednak spowolnienie produkcji przemysłowej, co może negatywnie wpłynąć na wzrost płac i konsumpcję – ocenili.

Wprowadzona w życie 6 lipca pierwsza partia karnych 25-procentowych ceł na chiński eksport do USA obejmuje produkty warte 34 mld dolarów rocznie. Tego samego dnia weszły w życie chińskie taryfy odwetowe o podobnej wartości. Chiński resort handlu ocenił to jako wybuch „wojny handlowej o największej skali w historii gospodarki”.

