Nowy właściciel ma pomóc Pesie wyjść z ogromnych kłopotów finansowych, w które wpadła w ostatnich latach, kiedy to nie mogła wywiązać się z wszystkich zleceń i musiała płacić kary. Podpisanie umowy inwestycyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju oznacza ostatecznie, że spółka trafi w państwowe ręce. Wcześniej producent odrzucił m.in. propozycje czeskiej Skody. PFR deklaruje, że chce umocnić pozycję Pesy i zapewnić rozwój - w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Pesa planuje teraz optymalizację produkcji. Zamiast wytwarzać wiele modeli pojazdów szynowych w krótkich seriach, chce skupić się na produkcji kilku pojazdów, ale w dłuższych partiach. Będzie selektywnie podchodzić do nowych kontraktów. Planowana jest m.in. ekspansjach na rynkach zagranicznych m.in. we Włoszech, w Niemczech, Czechach czy Rumunii.

Szefowie PFR zapowiedzieli, zainwestują w Pesę 300 mln zł. – Inwestycja PFR w Pesę to ważny krok w rozwój tego sektora. Jesteśmy przekonani, że przyniesie ona Polsce pozytywne efekty społeczne i gospodarcze – stwierdził Paweł Borys, prezes PFR.

- Ostatnie miesiące to restrukturyzacja spółki, działania zmierzające do pozyskania inwestora i zapewnienia finansowania. W trakcie tak trudnego procesu najważniejsze jest pokazanie, że warto zainwestować w firmę, że pracownicy potrafią się zmobilizować i potwierdzić zdolność do zmian, realizacji kontraktów , poprawy jakości i osiągania lepszych wyników finansowych - powiedział prezes Pesy, Krzysztof Sędzikowski.

Jedno z ważniejszych wyzwań, które stoi teraz przed producentem, to realizacja, opóźnionego zamówienia na pociągi spalinowe Link dla Deutsche Bahn. Według umowy pierwsze składy miały dotrzeć do przewoźnika w połowie 2016 r., ale znacznie przedłużyło się uzyskanie w niemieckich urzędach odpowiednich homologacji, które dopuściły składy do ruchu po niemieckich torach. Ostatecznie udało się otrzymać te dokumenty pod koniec maja tego roku i producent wreszcie będzie mógł rozpocząć dostawy. Kwestią otwartą wciąż jest jednak wysokość kar za poślizg w dostarczaniu składów.

