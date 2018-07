Powstający w Puszczy Noteckiej budynek ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę. Wewnątrz ma być prawie 50 mieszkań. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

Od kilku dni trwa intensywna weryfikacja okoliczności, w jakich doszło do wydania pozwolenia na budowę obiektu. O zawiadomieniu prokuratury o inwestycji poinformował przed tygodniem wiceszef resortu środowiska Sławomir Mazurek.

Jak powiedział we wtorek PAP prok. Konrad Frąckowiak, p.o. prokurator rejonowy w Obornikach, zawiadomienie trafiło do prokuratury w poniedziałek. Nie chciał jednak omawiać jego treści.

"Potwierdzam, że pochodzi ono od ministra środowiska. Prokuratura ma teraz 30 dni na postępowanie sprawdzające celem ustalenia, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa. Trzeba sprawdzić wszelkie okoliczności, których dotyczy zawiadomienie" - powiedział.

Mazurek pytany w ub. tygodniu w TVP Info, na czym mogło polegać ewentualne przestępstwo, wskazał, że decyzja zezwalająca na budowę na terenie objętym ochroną Natura 2000 dotyczyła dwóch hektarów. "Wystarczy skorzystać z ogólnie dostępnego Geoportalu, żeby zobaczyć, że inwestycja przekracza ten obszar" - powiedział. Dodał - powołując się na doniesienia medialne - że wybudowano tam także sztuczną wyspę i doszło do osuszenia części jeziora.

W związku z inwestycją w Stobnicy w ub. tygodniu kontrolerzy CBA rozpoczęli "czynności analityczno-sprawdzające" w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ). Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował PAP we wtorek, że czynności te wciąż trwają i na razie nie ma decyzji, jakie dalsze działania podejmie Biuro - czy będzie to kontrola, czy śledztwo.

Natomiast minister środowiska polecił w ub. tygodniu Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie w RDOŚ pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy na terenie puszczy. Wojewoda wielkopolski zwrócił się zaś do starosty obornickiego o przekazanie dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stobnica w gminie Oborniki.

Prezes firmy D.J.T. Dymitr Nowak zapewnił w ub. tygodniu PAP, że inwestycja w Stobnicy jest realizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę. Dodał, że prawidłowość realizacji była wielokrotnie potwierdzana przez nadzór budowlany. Jego słowa potwierdziła w ub. tygodniu powiatowa inspektor nadzoru budowlanego w Obornikach Danuta Wojtkowiak.

"Nie ma przekroczenia przepisów prawa budowlanego. Obrys obiektu jest zgodny z planem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę. To, co wskazywane jest jako dodatkowa, wybudowana wyspa, to jest zaplecze budowy. Ono zniknie po wybudowaniu obiektu" - powiedziała PAP Wojtkowiak.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny