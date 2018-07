Podlaskie: Blisko 40 mln zł z UE na budowę intermodalnego terminala kolejowego w Sokółce

Źródło: PAP

Blisko 40 mln zł unijnego dofinansowania na budowę nowoczesnego intermodalnego terminala kolejowego w Sokółce (Podlaskie) otrzymała firma Barter SA. Ma być to pierwszy taki terminal w regionie. Powstanie do połowy 2020 roku, łączna wartość inwestycji to ponad 121 mln zł.