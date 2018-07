Podczas tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim najwięcej studentów zapisało się na kierunki: ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,9 tys. osób). Następne w kolejności były: zarządzanie (2,4 tys. zapisów) oraz finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (2,2 tys.). Ponadto 2,1 tys. osób zgłosiło chęć studiowania psychologii, a 2 tys. - filologii angielskiej - informuje na swojej stronie internetowej UW.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce zapisało się z kolei na kierunki orientalistyczne: japonistykę (25 osób na jedno miejsce) oraz koreanistykę (22 osoby na miejsce). Innymi popularnymi kierunkami okazały się w tym roku: ekonomia, zarządzanie – specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (22 osoby na miejsce); dziennikarstwo i medioznawstwo – specjalność public relations i marketing medialny (19 osób na miejsce) oraz trzeci kierunek orientalistyczny: sinologia (18 osób na miejsce).

UW podkreśla, że dużą popularnością cieszy się też nowy kierunek, który będzie prowadzony we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym: chemia medyczna. Są to inżynierskie studia interdyscyplinarne obejmujące wiedzę z zakresu chemii, poszerzoną o wybrane zagadnienia z nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych i nauk pokrewnych. O jedno miejsce na tym kierunku starało się 16 osób.

Jak podaje uczelnia, do tej pory w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zarejestrowało się ok. 30 tys. osób, które dokonały ponad 51 tys. rejestracji na wybrane kierunki studiów. Nie są to jednak jeszcze wyniki ostateczne: kandydaci wciąż mogą się rejestrować na większość kierunków drugiego stopnia. Lista aktualnie otwartych rejestracji dostępna jest na stronie IRK: https://irk.uw.edu.pl (PAP)

