Afera dieslowa wybuchła w sierpniu 2015 roku, kiedy w wyniku dochodzenia Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Volkswagen po raz pierwszy przyznał się do korzystania w silnikach Diesla z nielegalnego oprogramowania, które zaniżało poziomy emisji toksycznych tlenków azotu. Tzw. urządzenia udaremniające miały być stosowane w 11 mln pojazdów VW i spółek córek koncernu, w tym Audi i Porsche.

W następstwie skandalu „dieselgate” unijna komisarz ds. konsumentów Viera Jourova otrzymała od Volkswagena we wrześniu 2016 r. plan działania, który miał zapewnić, że samochody objęte aferą dieslową na terenie UE zostaną naprawione. Choć KE jest zadowolona, że firma postąpiła w ten sposób, to wyraziła we wtorek rozczarowanie, że VW nie udzielił klientom "pełnej i jasnej gwarancji", gdyby po naprawach pojawiły się kolejne problemy z silnikami. KE informuje, że faktyczna gwarancja jest ograniczona do 11 części silnika.

Zdaniem Jourovej to pokazuje, że w UE potrzebne są bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń indywidualnych, w tym w przypadku powództw zbiorowych.

Obecnie naprawiono ok. 80 proc. aut, a grupa zobowiązała się do kontynuowania prac.

KE informuje, że grupa VW zobowiązała się do odpowiedzi na wszystkie skargi, jakie mogą złożyć konsumenci po przeprowadzonej naprawie. Zachęca też klientów do kontaktowania się z lokalnymi dealerami, jeżeli mają problemy związane z silnikiem po wizycie w warsztacie. W przypadku odmowy udzielenia pomocy konsumenci powinni złożyć formalną skargę do krajowych punktów kontaktowych Volkswagena i poinformować o tym krajową organizację konsumencką. W Polsce jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Poza VW w aferę dieslową uwikłane były również inne koncerny, między innymi Daimler i BMW. Komisja Europejska w dalszym ciągu prowadzi wobec tych firm dochodzenie dotyczące możliwego naruszenia przepisów antykartelowych.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)