Łukaszenka: za transportem do Rosji produktów objętych sankcjami stoją tamtejsze firmy

Źródło: PAP

Wwóz do Rosji towarów objętych sankcjami organizują rosyjskie firmy, za którymi stoją mundurowi – oznajmił we wtorek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do zarzutów Rosji ws. pośrednictwa Białorusi w omijaniu embarga na towary z Zachodu.