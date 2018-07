"W tym tygodniu zaprezentujemy z panem ministrem Ardanowskim (Janem Krzysztofem, ministrem rolnictwa - PAP) nowe rozwiązania dla rolników w różnych sektorach tej wielkiej branży, tej bardzo ważnej branży rolnej i (...) produktów rolno-spożywczych. Będą swojego rodzaju ulgą w wielu obszarach, również stworzą pewne mechanizmy poprawy funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych" - powiedział premier na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak dodał, nowe rozwiązania mają zostać zaprezentowane najpóźniej w czwartek z udziałem ministra rolnictwa.

"Myślę, że będzie dostrzeżona jakościowa zmiana w podejściu do rynków rolnych, w tym jakże ważnym, kluczowym obszarze rozwoju wsi, rozwoju terenów wiejskich i przede wszystkim rozwoju rolnictwa, które bardzo, bardzo leży nam na sercu" - podkreślił szef rządu.

Jak mówił premier, zmiany będą dotyczyły tych wszystkich owoców i płodów rolnych, na które można mieć jeszcze wpływ w tym cyklu wegetacyjnym. "Natomiast my chcemy również podejść do całego rynku rolnego w sposób jak najbardziej stabilizacyjny" - zapowiedział.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw "w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych". Projekt przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

"Przygotowano rozwiązania, które stanowią odpowiedź na nasilający się proceder przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw i sprzedawania ich jako polskie. Nowe przepisy mają przyczynić się do wyeliminowania takich nieuczciwych praktyk, co powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki. Wprowadzone regulacje będą dotyczyć ok. 1,41 mln gospodarstw rolnych" - czytamy w komunikacie CIR.

Wskazano, że po przeprowadzeniu kontroli dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego, jakości ziemniaków i warzyw sprowadzanych z Unii Europejskiej i państw trzecich, stwierdzono uchybienia związane m.in. z brakiem informacji u sprzedawców umożliwiających identyfikację produktów, brakiem etykiet w języku polskim na opakowaniach warzyw oraz brakiem informacji dla klienta wskazujących kraj pochodzenia.

"Nowe rozwiązania wzmocnią i usprawnią działania służb kontrolnych, wykorzystując przy tym aktualne doświadczenia związane z kontrolą świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków. Zmiany przewidziane w kilku ustawach powinny zapewnić konsumentom odpowiednie informacje dotyczące oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych" - napisano.

W projekcie przewidziano obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu informacji, które umożliwiają ich identyfikację oraz odróżnienie od innych artykułów rolno-spożywczych. Za niespełnienie tego wymogu przewidziano stosowne kary.

Zmiany dotyczą też wzmocnienia nadzoru nad działalnością osób wpisanych do rejestru rzeczoznawców (m.in. klasyfikatorów tusz zwierząt rzeźnych oraz owoców i warzyw), co pozwoli skutecznie zweryfikować ich obiektywizm (chodzi o rzeczoznawców zatrudnionych np. przez podmioty skupujące).

Zgodnie z projektem inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł prowadzić działania kontrolne na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Chodzi o przypadki kontroli świeżych owoców i warzyw nieobjętych wymaganiami unijnymi. Wykorzystanie imiennego upoważnienia pozwoli na przeprowadzenie jednorazowo kontroli u wielu handlowców, np. sprzedających owoce i warzywa na rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed przystąpieniem do kontroli. Jak wskazano w komunikacie, dzięki temu kontrole jakości handlowej owoców i warzyw powinny być szybsze i skuteczniejsze.

Zaproponowano również zmiany dotyczące owoców i warzyw objętych regulacjami unijnymi, chodzi m.in. o zastąpienie grzywny wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw, w tym dotyczących podawania informacji o pochodzeniu produktu. Proponowane kary ujednolicono z karami mającymi zastosowanie wobec innych artykułów rolno-spożywczych, wynikającymi z ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie dodatkowych kar za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji albo podanie informacji nieprawdziwych. Karane będzie również ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których wydano orzeczenie o ich niezgodności z wymaganymi unijnymi.

W projekcie przewidziano wzmocnienie nadzoru nad produkcją i obrotem w Polsce roślin, produktów roślinnych lub produktów szczególnie podatnych na porażenie przez tzw. organizmy kwarantannowe. Konieczne będzie też wprowadzenie – odpowiednich do skali stwierdzanych nieprawidłowości – sankcji karnych zapewniających skuteczność nadzoru.

"W rezultacie chodzi o poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego Polski, zabezpieczenie kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych, a w konsekwencji poprawę konkurencyjności polskiej żywności pochodzenia roślinnego" - czytamy.

Jak przekazał CIR, ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Anna Mackiewicz