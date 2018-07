KNF: część detaliczna DB Polska może trafić do BZ WBK

Źródło: PAP

Wejście do głównej siedziby Deutsche Bank przy Wall Street w Nowym Jorku, 28.04.2018źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Victor J. Blue

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła wydzielenie części majątku Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK - podała we wtorek w komunikacie KNF. Tym samym wydzielona część DB Polska, m.in. bankowość detaliczna, może trafić do BZ WBK; korporacyjna pozostanie w DB Polska.