USA: Wielka ława przysiężnych postawiła w stan oskarżenia rosyjską agentkę

Źródło: PAP

Federalna wielka ława przysięgłych postawiła we wtorek w stan oskarżenia 29-letnią Rosjankę Marię Butinę - założycielkę stowarzyszenia Right to Bear Arms (ang. Prawo do noszenia broni) - podał resort sprawiedliwości USA. Kobietę aresztowano w poniedziałek.