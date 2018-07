Będący globalnym liderem przemysłu lotniczego Boeing zwiększył do 42 700 przewidywaną łączną liczbę samolotów, które dostarczy użytkownikom w ciągu najbliższych 20 lat. Jest to o 3 proc. więcej niż prognozowane w ubiegłym roku 41 030 samolotów. Szacowana wartość całości dostaw wzrosła w ten sposób z 6,1 bln dolarów do 6,3 bln dolarów przy uwzględnieniu cen katalogowych.

Rosyjskie linie lotnicze Volga Dnepr zobowiązały się zakupić u Boeinga samoloty towarowe za 11,8 mld dolarów, a amerykańska spółka leasingowa Air Lease Corp 78 maszyn za 9,6 mld dolarów.

Jednocześnie Airbus zawarł z nieujawnionym na razie klientem wstępne porozumienie o dostarczeniu mu 100 wąskokadłubowych odrzutowców pasażerskich rodziny A320, co kosztowałoby według cen katalogowych około 11,5 mld dolarów.

Analitycy wskazują jednak, że utrzymujący się nieprzerwanie od ośmiu lat wzrostowy trend światowej komunikacji może osłabnąć, a czynnikami ryzyka są tu między innymi wzrost cen ropy i stóp procentowych, napięcia w globalnym handlu oraz niepewność w sprawie Brexitu.

Nadzieje Japonii na uzyskanie suwerennej pozycji na rynku samolotów pasażerskich komunikacji regionalnej zmąciło odwołanie we wtorek pokazowego lotu 90-miejscowej maszyny MRJ (Mitsubishi Regional Jet), w którą uderzyła w Farnborough ciężarówka. (PAP)