Kurs Getin Noble Banku rośnie w środę po otwarciu sesji o 5,2 proc. do 1,01 zł, a kurs Idea Bank zwyżkuje o 19 proc. do 7,8 zł. We wtorek GNB podał, że Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne, obejmujące Getin Noble Bank oraz Idea Bank, jak i inne podmioty znajdujące się w grupach kapitałowych obu banków.