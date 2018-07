Łódzkie: W Elektrowni Bełchatów ruszyła modernizacja bloku nr 2

Źródło: PAP

W Elektrowni Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, przystąpiono do drugiego etapu modernizacji bloku nr 2 o mocy 370 MW. Dzięki czemu jednostka będzie mogła pracować jeszcze do ok. 2034 roku - poinformowała PAP Iwona Paziak z PGE GiEK.