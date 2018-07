GDDKiA podpisała umowy na ok. 488 mln zł unijnego dofinansowania na budowę dróg



Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzyma prawie 488 mln zł unijnego dofinansowania na budowę obwodnicy Szczecinka oraz odcinka węzeł Zakręt – węzeł Lubelska drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Z kolei 17 mln zł trafi do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na rozbudowę Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

"Drogowa dyrekcja podpisuje dzisiaj 41. i 42. umowę o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z 10,8 mld zł, które ma do dyspozycji, wykorzystała już prawie 60%. Jestem spokojny, że dostępne w programie pieniądze unijne na drogi wykorzystamy w całości i w terminie" – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, cytowany w komunikacie.

Projekt pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Zakręt – w. Lubelska" przewiduje powstanie prawie 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 735 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 274 mln zł. W ramach przedsięwzięcia powstaną również dwa węzły, czyli miejsca, gdzie zbiega się jednocześnie kilka szlaków transportowych – węzeł "Zakręt" i węzeł "Lubelska". Węzeł "Zakręt" połączy drogę krajową nr 2 i projektowaną drogę ekspresową S17. "Lubelska" będzie natomiast jednym z kluczowych węzłów całego Warszawskiego Węzła Drogowego, gdyż w ramach tego węzła zbiegną się drogi ekspresowe S17 i S2 oraz autostrada A2. W ramach węzła powstanie również odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 1,5 km. Inwestycja zostanie zakończona w kwietniu 2021 roku, podano również.

"Obwodnica Szczecinka powstanie jako część drogi ekspresowej S11. Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w mieście, co poprawi jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Całkowita wartość projektu pn. 'Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11', realizowanego przez GDDKiA, wyniesie prawie 401 mln zł, w tym unijne dofinansowanie to ponad 213 mln zł. Projekt przewiduje budowę obwodnicy Szczecinka o długości prawie 12 km, która omijać będzie miasto od wschodu. Inwestycja w części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek. Inwestycja ma być gotowa z końcem kwietnia 2019 roku" - czytamy dalej.

MIiR podało także, że całkowita wartość projektu pn. "Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry" opiewa na 32 mln zł. Ponad 50% kosztów projektu – 17 mln zł – zostanie sfinansowanych z unijnej dotacji.

Zharmonizowany System Informacji Rzecznej (RIS) to nowoczesny system zarządzania, który wykorzystywany jest do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych, dotyczących m.in. prognozy pogody, stanu wód oraz statków znajdujących się w strefie jego działania. Wszystkie informacje, które są zbierane i przetwarzane przez RIS, mają duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przewozów w żegludze śródlądowej, wzrostu wydajności przewozowej floty, zarządzania ruchem statków i usprawnienia współpracy z innymi gałęziami transportu, podano także.

"Głównym celem inwestycji, realizowanej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, jest rozszerzenie obszaru objętego RIS na rzece Odrze oraz poprawa jakości funkcjonowania na fragmentach rzeki już objętych tym systemem. W chwili obecnej RIS funkcjonuje na Odrze od połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi do miejscowości Ognica, czyli miejsca gdzie Odra łączy się z Kanałem Schwedt. Dzięki inwestycji obszar funkcjonowania systemu rozszerzy się i obejmie teren rzeczny od Ognicy do mostu autostradowego w Świecku oraz odcinek rzeki Warty od Nadzoru Wodnego w Świerkocinie do ujścia Warty. Łączna długość dróg wodnych objętych system RIS po realizacji projektu wynosić będzie prawie 243 km" - podsumowano w informacji.

