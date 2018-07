"The Times": Premier May zagroziła posłom własnej partii nowymi wyborami

Źródło: PAP

Brytyjska premier Theresa May zagroziła posłom Partii Konserwatywnej sprzeciwiającym się polityce rządu, że w przypadku porażki w głosowaniach dotyczących Brexitu jest gotowa doprowadzić do przedterminowych wyborów - poinformował w środę dziennik "The Times".