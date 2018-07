LPP zainwestuje 400 mln zł w budowę nowego centrum dystrybucyjnego



Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - LPP wybuduje nowe centrum dystrybucyjne na terenie gminy Brześć Kujawski. Inwestycja o wartości blisko 400 mln zł pozwoli na podwojenie obecnej powierzchni magazynowej firmy, podała spółka.

"Inwestycja w Brześciu Kujawskim wpisuje się w strategię rozwoju LPP w nadchodzących latach. Rozwój naszej sieci stacjonarnej w Polsce i za granicą oraz znaczący wzrost udziału sprzedaży internetowej to wyzwania, które wymagają zaawansowanego technologicznie zaplecza logistycznego. Postawiliśmy na Brześć Kujawski ze względu na jego położenie w centralnej Polsce, świetne skomunikowanie z główną osią transportową naszego kraju oraz potencjał, jeśli chodzi o rynek pracy. Duże znaczenie miało również pozytywne nastawienie władz samorządowych do naszej inwestycji" – powiedział wiceprezes zarządu LPP ds. logistyki i IT Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.

Jak podaje spółka, prace projektowe na terenie inwestycji rozpoczną się jesienią tego roku.

"Zgodnie z planem, centrum w Brześciu Kujawskim zostanie uruchomione na przełomie 2021 i 2022 roku. Powierzchnia obiektu wyniesie 100 tys. m2. Z nowego centrum dystrybucyjnego do salonów Reserved na całym świecie będzie wysyłane tygodniowo nawet 10 mln ubrań i akcesoriów" - czytamy dalej.

W nowym centrum dystrybucyjnym LPP zamierza zatrudnić około 1000 osób. Firma szukać będzie m.in.: pracowników magazynowych, specjalistów utrzymania ruchu, pracowników logistyki, inżynierów i menedżerów.

"Cieszymy się, że udało nam się zachęcić dużą, polską firmę do ulokowania tak poważnej inwestycji na naszym terenie. Mamy nadzieję, że budowa i uruchomienie nowego centrum dystrybucyjnego wpłyną pozytywnie nie tylko na lokalny rynek pracy, ale także rozwój infrastruktury drogowej, której Brześć Kujawski i cały region tak bardzo potrzebują" - powiedział burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki, cytowany w komunikacie.

Po uruchomieniu w Brześciu Kujawskim centrum dedykowanego salonom Reserved, obsługa sprzedaży stacjonarnej pozostałych marek LPP będzie realizowana w centrum dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim. Z tej lokalizacji LPP wysyła do swoich sklepów 8 mln sztuk odzieży tygodniowo.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)