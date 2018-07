Trump w odpowiedzi na pytanie prezentera telewizji Fox News Tuckera Carlsona o to, czy USA powinny bronić małych członków sojuszu przed inwazją, odparł: „Rozumiem, co masz na myśli. Zadaję sobie to samo pytanie. Czarnogóra to maleńki kraj z bardzo silnymi ludźmi. Oni są bardzo agresywni, mogą stać się agresywni, to gratuluję, będziesz miał III wojnę światową. Ale właśnie tak to zostało urządzone”.

Z Trumpem i Czarnogórą wiąże się pewna historia. Podczas szczytu NATO z 2017 roku amerykański prezydent odepchnął premiera bałkańskiego kraju Duško Markovicia.

