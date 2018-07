"Mamy taką sytuację, że na ostatnich decyzyjnych spotkaniach nawet 15 państw opowiedziało się za naszą propozycją, żeby przyspieszyć zmianę tej dyrektywy (dyrektywy gazowej - PAP). Najbardziej zaangażowane państwa w drugą stronę, jak między innymi Niemcy i Austria uważają, że to trzeba bardziej dopracować" - powiedział Tchórzewski.

"Teraz mamy prezydencję Austrii, więc będziemy rozmawiali. Biorąc pod uwagę, że Austria zgłaszała sprzeciw co do zmiany tej dyrektywy, to rozmowy nie będą łatwe" - dodał.

Minister zaznaczył jednocześnie, że pozycja Polski obecnie jest dużo lepsza niż dwa lata temu, kiedy zaczynały się rozmowy dotyczące zmiany dyrektywy gazowej.

Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowelizacji dyrektywy gazowej w listopadzie 2017 roku. Regulacja ma jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. Jeśli takie prawo byłoby faktycznie przyjęte, mogłoby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz