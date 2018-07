Źródło: PAP

Udział sprzedaży biletów kolejowych przez strony www i aplikacje mobilne wzrósł w 2017 r. do 7,7 proc. z 5,4 proc. w roku 2016. Zwiększyła się również sprzedaż w biletomatach stacjonarnych (z 6,0 proc. do 7,0 proc.) i mobilnych (z 0,4 proc. do 1 proc.) - poinformował w środę Urząd Transportu Kolejowego (UTK).