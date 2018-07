"Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że z polskich salonów w pierwszym półroczu 2018 r. wyjechało ponad 273 tys. nowych samochodów osobowych, o 10,5 proc. więcej niż rok temu. Tym samym to 39. miesiąc wzrostu z rzędu. Dodatkowo sprzedaż nowych osobówek w czerwcu okazała się najlepszym wynikiem tego miesiąca" - pisze czwartkowy "Puls Biznesu"

Zdaniem prezesa Exact Systems Pawła Gosa, dane wskazują, że sytuacja na rynku sprzedaży samochodów nowych jest stabilna i powinna się utrzymać w drugiej części roku.

Gazeta pisze, że eksperci Exact Systems zwracają jednak uwagę na niski udział klientów indywidualnych w zakupach oraz wysoką liczbę sprzedaży aut używanych. "Na jedną nową osobówkę kupioną przez Kowalskiego przypada prawie sześć używanych" - poinformowano.

W pierwszym półroczu tego roku tylko co trzeci nowy samochód osobowy został kupiony przez klienta indywidualnego, a w czerwcu - co czwarty. Większość klientów indywidualnych wybiera auta używane. "Od stycznia do czerwca indywidualnie kupiliśmy 83,6 tys. nowych i aż 460 tys. używanych samochodów osobowych" - wyliczono.

Marcin Musiał

