"Jak podaje Polska Izba Handlu (za CMR), w czerwcu 2018 obroty sklepów małoformatowych do 300 m kw. były wyższe o 2,4 proc. w porównaniu do maja 2018 r. oraz o 5,4 proc. wyższe w porównaniu do czerwca ubiegłego roku" - napisano.

PIH podał, że liczba transakcji w czerwcu 2018 r. była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej i o prawie 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, kiedy było więcej dni świątecznych (1 i 3 maja oraz Boże Ciało) i związane z nimi dwa długie weekendy.

"W czerwcu ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie mundialu, któremu towarzyszyły intensywne kampanie promocyjne wielu produktów i marek. Jednak z powodu słabego występu polskiej drużyny wpływ tego sportowego wydarzenia na sprzedaż w sklepach małoformatowych nie był tak duży, jak można byłoby tego oczekiwać" - napisano w komentarzu.

Jak pokazują dane Polskiej Izby Handlu, w czerwcu 2018 r. średnia wartość transakcji wyniosła 13,72 zł – niemal tyle samo co w maju 2018 r. i aż o 6,7 proc. więcej niż w czerwcu 2017 r. (PAP Biznes)