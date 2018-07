Kowalczyk odpowiadał w czwartek na pytania posłów PiS nt. rządowego programu antysmogowego Czyste Powietrze.

Szef resortu środowiska ocenił, że program powinien ruszyć we wrześniu. Wskazał, że będzie to zależało od testów sytemu informatycznego, za pomocą którego będzie można składać wnioski na wymianę pieców, czy termomodernizację budynków. Dodał, że na początku beneficjenci będą mogli też składać wnioski papierowe.

Minister poinformował, że w każdej gminie odbędą się szkolenia dla potencjalnych beneficjentów nt. programu Czyste Powietrze. Na nich będzie można się nauczyć m.in., jak prawidłowo wypełnić wniosek. Ocenił, że sporządzenie takiego wniosku nie będzie skomplikowane.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet to 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji, zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Jak tłumaczył resort środowiska, tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

W ramach programu 3 mln domów ma zostać poddanych termomodernizacji.

Resort środowiska tłumaczył, że w przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Jacek Ensztein