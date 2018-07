Jak powiedział PAP prezes zarządu HCP Rafał Kreduszyński, zgłaszający się do centrum będą mogli liczyć na bezpłatne szkolenie, po ukończeniu którego czekać będzie na nich stała praca. Przyszłych pracowników Cegielskiego uczyć będą doświadczeni inżynierowie i pracownicy HCP z wieloletnim stażem pracy.

"Pomysł tego projektu pojawił się w ub. roku, kiedy opracowywaliśmy biznesplan dla rozwoju przedsiębiorstwa do roku 2022. Wynikało z niego, że w ciągu najbliższych pięciu lat będziemy potrzebować ok. 300 pracowników. Znając trudności związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników z rynku, zdecydowaliśmy o uruchomieniu własnego ośrodka szkoleniowego" - powiedział PAP Kreduszyński.

Jak dodał, zwiększenie zatrudnienia to efekt rozwoju firmy. "Od października ub. roku produkcja w zakładzie wzrosła trzykrotnie. Zatrudniliśmy blisko 200 osób, zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów zł w maszyny, urządzenia i oprogramowanie. Nasze potrzeby odnośnie nowych pracowników rosną" - powiedział.

Dyrektor ds. produkcji HCP Robert Bęczkowski powiedział PAP, że do Centrum Szkoleń HCP zgłaszać się będą mogły osoby bez kwalifikacji. Ośrodek będzie kształcił na potrzeby firmy głównie spawaczy, monterów i operatorów maszyn sterowanych numerycznie.

"Brakuje takich fachowców na rynku, będziemy więc ich kształcić samodzielnie do naszych potrzeb. Szacujemy, że rocznie będziemy mogli przygotować ok. 150 spawaczy; gotowych jest już 12 stanowisk spawalniczych do prowadzenia kilkutygodniowych szkoleń. Monterzy i operatorzy maszyn będą nabywali umiejętności poprzez współpracę w relacji mistrz - uczeń z naszymi fachowcami" - wyjaśnił.

Szkolenie w centrum będzie bezpłatne; HCP zatrudni kandydata na okres próbny, w trakcie którego przejdzie on kurs specjalistyczny. Po jego zakończeniu kandydat będzie miał gwarancję stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Program szkoleń jest uzgodniony z jednostkami zewnętrznymi tj. Instytut Spawalnictwa czy TUV, które będą poświadczać o kompetencjach zdobytych w czasie kursów. Niebawem ruszy kampania promująca Centrum Szkoleń HCP. Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

H. Cegielski-Poznań S.A. istnieje na rynku od ponad 170 lat. Działa w sektorach produkcji konstrukcji stalowych, specjalizuje się w produkcji dźwigów stoczniowych, konstrukcji maszyn i urządzeń ze stali. Firma działa też w branży produkcji części do silników okrętowych i ich serwisu oraz produkcji i serwisu dmuchaw promieniowych. Plany spółki dotyczą też produkcji specjalnej oraz kolejowej.

Obecne zatrudnienie w firmie wynosi 600 osób. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Jacek Ensztein