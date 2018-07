Dow Jones spada o 0,5 proc. o godz. 17.15. S&P 500 zniżkuje o 0,3 proc., a Nasdaq idzie w dół o 0,2 proc.

W ujęciu sektorowym najmocniej spadają spółki surowcowe, zaś zwyżkom przewodzi użyteczność publiczna.

Akcje Comcastu rosną o 3 proc. po tym, jak amerykańska spółka medialna ogłosiła, że porzuca plany przejęcia aktywów Twenty-First Century Fox i zamierza skupić się na akwizycji brytyjskiej sieci telewizyjnej Sky. Decyzja Comcastu oznacza, że to Walt Disney wygra licytację o aktywa Twenty-First Century Fox z ofertą wartą ponad 71 mld dolarów.

Comcast chce zapłacić za akcje Sky 25 mld dolarów. Największym akcjonariuszem Sky, z 39-proc. udziałem, jest Twenty-First Century Fox. Telewizja CNBC podała powołując się na źródła, że Disney będzie skłonny rozważyć sprzedaż pakietu udziałów w Sky po finalizacji swojej transakcji, jednak cena będzie grała dużą rolę.

Kurs Twenty-First Century Fox spada o 1,5 proc., Sky idzie w dół o ponad 2 proc., a Disney zwyżkuje o ponad 3 proc.

W Europie na giełdach przeważają spadki. Euro Stoxx 50 spada o 0,4 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,7 proc., a francuski CAC 40 idzie w dół o 0,6 proc. Rośnie zaś brytyjski FTSE 100 - o 0,1 proc.

Umacnia się dolar, którego wycena względem koszyka utrzymuje się w pobliżu najwyższych poziomów w 2018 r. (indeks DXY rośnie o 0,3 proc. w okolice 95,4 pkt.)

EUR/USD zniżkuje o 0,4 proc. do 1,161. USD/JPY idzie w górę o 0,1 proc. w okolice 113 (najwyżej od stycznia).

SEZON WYNIKÓW SPÓŁEK W EUROPIE I USA

Uwaga inwestorów zwrócona jest także na wyniki kwartalne spółek.

Sprzedaż LFL Unilevera w II kw. wzrosła o 1,9 proc. rdr, poniżej prognoz rynku na poziomie 2,3 proc. Przychody spółki w I poł. 2018 r. uplasowały się poniżej konsensusu rynkowego (26,4 mld euro vs 26,55 mld euro)

Zysk netto za II kw. największego skandynawskiego banku Nordea o 3,8 proc. przebił oczekiwania rynku i wyniósł 1,09 mld euro. Wynik odsetkowy banku był zgodny z oczekiwaniami.

Udany kwartał ma również za sobą Volvo. EBIT koncernu motoryzacyjnego w II kw. wyprzedził konsensus o 14,2 proc., a rdr wzrósł o 37 proc.

Notowania Unilevera, Nordei i Volvo zwyżkują o 2-3 proc.

Nawet 9 proc. traciły na wartości akcje Publicis, trzeciej na świecie pod względem przychodów firmy reklamowej. Spółka zanotowała nieoczekiwany spadek sprzedaży w II kw.

Przed otwarciem sesji w USA raport przedstawił Blackstone.

Blackstone, globalna firma inwestycyjna, miał w II kwartale 90 centów zysku na akcję wobec oczekiwań analityków na poziomie 74 centów na akcję. Aktywa pod zarządzaniem sięgnęły 439,4 mld dolarów, choć rynek szacował je na 452,6 mld dolarów. Przychody grupy okazały się wyższe od najbardziej optymistycznych prognoz rynkowych i wyniosły 2,6 mld dolarów (konsensus 1,75 mld USD).

Akcje spółki spadają o 1,3 proc.

LEPSZE OD OCZEKIWAŃ DANE Z USA

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 8 tys. do 207 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 220 tys. To najniższa liczba wniosków od grudnia 1969 r.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 1,751 mln w tygodniu, który skończył się 7 lipca - podał Departament Pracy. Tutaj analitycy spodziewali się 1,729 mln osób, wobec 1,743 mln tydzień wcześniej, po korekcie.

Wyższy od oczekiwań okazał się odczyt indeksu Philadelphia Fed. Wskaźnik aktywności wytwórczej w lipcu wzrósł do 25,7 pkt. z 19,9 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 21,5 pkt.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w czerwcu wzrósł o 0,5 proc. mdm - podała Conference Board. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,4 proc. mdm. W maju indeks wzrósł o 0,2 proc.

ROPA DROŻEJE

Ceny ropy naftowej zwyżkują. Baryłka WTI w dostawach na sierpień drożeje o 1,4 proc. do ok. 69,7 USD, a Brent w dostawach na wrzesień idzie w górę o 0,3 proc. do 73,1 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,84 mln baryłek do 411,08 mln baryłek. Rynek oczekiwał tymczasem spadku o 4,1 mln baryłek.

Do zwyżki stanów magazynowych przyczynił się spadek wykorzystania mocy produkcyjnych amerykańskich rafinerii, niższy eksport surowca oraz wzrost produkcji ropy na najwyższy w historii poziom 11 mln b/d.

Państwa zrzeszone w ramach ugrupowania OPEC+ zwiększyły w czerwcu wydobycie - przestrzeganie przez grupę kwot ograniczenia wydobycia spadło do 120 proc. umówionych poziomów ze 147 proc. w maju.

GBP/USD PONIŻEJ 1,30; SŁABY CZERWIEC, ALE MOCNY KWARTAŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W UK

Kurs GBP/USD spada w czwartek o 0,5 proc., na 10-miesięczne minima, do 1,299, po niższych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej za czerwiec.

Sprzedaż detaliczna spadła w ub. miesiącu w UK o 0,5 proc. vs. oczekiwane +0,2 proc. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 2,9 proc., podczas gdy poprzednio wzrosła o 4,1 proc. vs konsensus +3,5 proc.

Czerwcowe dane przysłaniają jednak obraz całego II kwartału - w ujęciu kdk sprzedaż wzrosła w tym okresie o 2,1 proc., co przełoży się na 0,1 pkt. proc. wzrostu PKB. To najwyższa dynamika od 2004 r. Sprzedaż żywności rosła w najszybszym tempie od 2001 r. (licząc kdk).

Brytyjski nadzór finansowy sugeruje tamtejszym bankom i ubezpieczycielom przygotowanie planów na wypadek "twardego" Brexitu - powiedziała w czwartek Nausicaa Delfas, przedstawicielka Financial Conduct Authority.

FIRMY W USA OBAWIAJĄ SIĘ O CŁA

Amerykańscy przedsiębiorcy wyrażali w czerwcu i na początku lipca obawy o kwestie celne, a w wielu częściach kraju zaraportowano "wyższe ceny oraz zaburzenia podażowe, które przypisywano nowej polityce handlowej" - wynika z opublikowanej w środę wieczorem Beżowej Księgi Fed.

Unia Europejska rozważa wprowadzenie odwetowych ceł na amerykański węgiel oraz sektor farmaceutyczny i chemiczny, jeżeli USA wcieliłyby w życie groźbę obłożenia 25-proc. taryfami produkowane w UE auta - dowiedział się nieoficjalnie niemiecki Wirtschafts Woche.

Bariery objęłyby dobra o wartości ok. 8,5 mld euro. Ostateczna lista produktów ma być gotowa w sierpniu.

Prace nad nowymi cłami zależeć mają od wyników przyszłotygodniowych rozmów szefa KE J.C. Junckera z prezydentem USA D. Trumpem. Juncker ma wysondować możliwość rozpoczęcia rozmów o obniżce ceł na auta i części samochodowe, nie tylko w handlu z USA, ale również pomiędzy największymi światowymi eksporterami.

"Jeżeli nie wynegocjujemy czegoś uczciwego, to odpowiemy w bardzo mocny sposób. Nie chcemy tego, ale posiadamy olbrzymie moce" - powiedział w nocy ze środy na czwartek na temat najbliższych rozmów z UE prezydent USA D. Trump. (PAP Biznes)