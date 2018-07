Takie rozporządzenie może być podpisane nawet w tym tygodniu - poinformował na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa Ardanowski.

Będą określone terminy podpisania umów, w przyszłym roku będzie to 180 dni, a w tym roku - to 30 dni.

Przypomniał, że na spotkaniu sadowników z przedstawicielami branży przetwórczej, strony zobowiązały się do uzgodnienia umowy kontraktacyjnej do 25 lipca. "Liczę na to, że taką umowę przedstawią i ta umowa zostanie uznana aktem prawnym za umowę obowiązującą w Polsce" - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Ardanowski jednocześnie stwierdził, że w Polsce, tak jak jest na świecie, nie będzie gwarantowanych cen państwowych na produkty rolne. (PAP)

Anna Wysoczańska