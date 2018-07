Źródło: PAP

Czarnogóra przyczynia się do bezpieczeństwa i pokoju w Europie - zapewnił rząd w Podgoricy w reakcji na wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który oznajmił, że ma wątpliwości co do ewentualnej obrony tego kraju przed atakiem. Czarnogóra należy do NATO od 2017 r.