Poniżej notowania z godz. 10.50

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3472,32 0,02 0,51 0,95 -0,78 -0,90 DAX Niemcy 12688,60 0,02 1,18 -0,05 1,94 -1,77 FTSE 100 W.Brytania 7700,46 0,21 0,50 0,96 2,84 0,17 CAC 40 Francja 5409,96 -0,13 -0,35 0,70 4,05 1,83 IBEX 35 Hiszpania 9713,10 -0,08 -0,22 -0,77 -8,06 -3,29 FTSE MIB Włochy 21760,26 -0,57 -0,60 -1,63 1,50 -0,43

W ujęciu sektorowym w Europie największe spadki notują spółki oferujące usługi finansowe oraz spółki materiałowe. Największe wzrosty notuje sektor dóbr podstawowych.

W USA wyniki Microsoft w czwartym kwartale roku fiskalnego 2017/18 przewyższyły oczekiwania rynku. Zysk netto na akcję sięgnął 1,13 USD, z wyłączeniem pewnych zdarzeń jednorazowych, a rynek spodziewał się zysku na poziomie 85 centów na akcję. W handlu przedsesyjnym kurs spółki zniżkuje o 0,7 proc.

Dolar osłabia się do euro o 0,3 proc., do 1,1643/euro.

Brytyjskie, niemieckie i francuskie 10-latki osłabiają się o mniej niż 1 pb. Rentowność włoskiego benchmarku rośnie o niemal 6 pb, w obliczu napływających wieści o izolacji umiarkowanego ministra finansów i gospodarki Giovanniego Trii we włoskim rządzie.

O godz. 14.20 głos zabierze James Bullard z Fed St. Louis. W spotkaniu bankierów centralnych i ministrów finansów z państw G-20 w Buenos Aires udział bierze w piątek Benoit Coeure z rady EBC.

NADWYŻKA OBROTÓW BIEŻĄCYCH W EUROZONIE TOPNIEJE

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w maju wyniosła 22,4 mld euro wobec nadwyżki 29,6 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 28,4 mld euro - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka bez uwzględniania czynników sezonowych wyniosła zaś 4,6 mld euro wobec nadwyżki 27,3 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 26,2 mld euro.

ZAWIROWANIA NA CNY

Juan osłabił się do poziomu ok. 6,81/USD (najwyżej od roku), po tym jak w piątek Ludowy Bank Chin obniżył fixing CNY o 0,9 proc. w skali doby, do 6,7671/USD, co stanowi największą dobową obniżkę fixingu w Chinach od 2 lat.

Spekulacje, że bank centralny dąży do mocnej deprecjacji juana ucięły jednak doniesienia traderów, że ze strony największych banków chińskich pojawiały się wysokie oferty sprzedaży dolarów. Po doniesieniach, kurs USD/CNY spadł w okolice 6,77.

TRUMP KRYTYKUJUE FED; CHCIAŁBY SŁABSZEGO DOLARA

Donald Trump skrytykował w wywiadzie z CNBC, opublikowanym w czwartek po sesji w USA, Fed za - jego zdaniem - zbyt jastrzębią postawę banku centralnego.

"Nie lubię tego: wkładamy całą naszą pracę, aby gospodarka była w dobrym stanie, a potem widzę, że stopy procentowe są podnoszone. Nie jestem tym +podniecony+" - powiedział Trump.

"Nie jestem szczęśliwy, ale jednocześnie pozwalam Fedowi robić to, co uważa za słuszne" - dodał.

Biały Dom wydał oświadczenie po wywiadzie, że prezydent USA szanuje niezależność amerykańskiego banku centralnego. Od ponad 2 dekad, do czasów prezydentury Trumpa, prezydenci USA unikali komentarzy dot. sfery kompetencji Fed.

"To bardzo ryzykowna wypowiedź dla obu stron. Jeśliby Fed wygasił z ewentualnych gospodarczo istotnych powodów cykl zacieśniania polityki pieniężnej, wyglądałoby to na decyzję uwarunkowaną politycznie" - ocenił Peter Conti-Brown z UPenn Wharton School.

W wywiadzie Trump wyraził też opinię, że dolar jest zbyt mocny.

"Dolar się umacnia, a juan spada jak kamień" - powiedział Trump.

Po słowach Trumpa, dolar osłabił się chwilowo do poziomu 1,1680/euro.

ROPA DROŻEJE PO OŚWIADCZENIU SAUDYJSKIEGO MINISTERSTW ENERGII

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku wyceniana jest w piątek po 69,8 USD, po zwyżce cen o 0,5 proc.

Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 0,9 proc., do 73,3 USD za baryłkę.

Ceny ropy na giełdzie w Szanghaju wzrosły w piątek o 1,2 proc., do 491,7 CNY za baryłkę.

Ceny drożeją po zapowiedzi Arabii Saudyjskiej, że nie będzie z jej strony dalszych wzrostów podaży. Saudyjskie ministerstwo energii podało w oświadczeniu, że eksport w lipcu powinien być blisko poziomów czerwcowych, natomiast w sierpniu będzie niższy o ok. 100 tys. baryłek dziennie.

"Arabia Saudyjska nie wprowadza na rynek ropy powyżej potrzeb swoich klientów" - napisano w oświadczeniu ministerstwa. (PAP Biznes)