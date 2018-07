Baltona ma umowę na dostawy towarów o wartości ok. 77,9 mln zl



Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Baltona i jej pięć spółek zależnych podpisały umowę z Gebr. Heinemann SE & Co. KG na dostawy ustalonego asortymentu towarów w perspektywie do końca marca 2019 r., podała Baltona. Szacowana wartość umowy wynosi ok. 18 mln euro, co stanowi równowartość ok. 77,9 mln zł.

"Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego 'Baltona' informuje, iż wpłynęła obustronnie podpisana umowa dostaw, której stroną są emitent, pięć spółek zależnych tj. BH Travel Retail Poland Sp. z o. o., Baltona France SAS, Baltona Italy S.r.l., Niederrhein Airport Shop GmbH i Baltona Duty Free Estonia OÜ oraz Gebr. Heinemann SE & Co. KG (dostawca) na podstawie której strony ustaliły zasady realizacji dostaw ustalonego asortymentu towarów (m.in. alkohole, wyroby tytoniowe, perfumy, kosmetyki) w perspektywie do końca marca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, dostawy będą realizowane zgodnie z ustalonym kalendarzem po potwierdzeniu ich przez dostawcę.

"Emitentowi oraz spółkom zależnym udzielony został kredyt kupiecki do łącznej wysokości 2,4 mln euro, którego zabezpieczenie stanowić będzie gwarancja bankowa dostarczona przez emitenta. Dostawy będą realizowane zgodnie z formułą DAP (Incoterms 2010)" - czytamy także.

Umowa zakłada również system dystrybucji selektywnej dotyczącej produktów kilkudziesięciu marek ekskluzywnych, podano dalej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.



