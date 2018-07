Sondaż opublikowanego w piątek renomowanego ponadpartyjnego ośrodka Pew Research wskazał, że opinie członków i sympatyków dwóch podstawowych amerykańskich partii politycznych - Republikanów i Demokratów - na skuteczność taryf celnych jako środka rozstrzygania sporów handlowych, umieszczają ich na dwóch przeciwstawnych biegunach, a przepaść między nimi w tej dziedzinie coraz bardziej się powiększa.

Podobne wnioski można wyciągnąć z prawie wszystkich sondaży badających stanowisko Amerykanów wobec podstawowych zagadnień politycznych, przeprowadzonych od czasu zaprzysiężenia 20 stycznia ubiegłego roku Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Sondaż Pew Research został przeprowadzony w dniach od 11-15 lipca, a więc już po tym, jak Trump wprowadził odwetowe taryfy celne na aluminium i stal importowane do USA nie tylko z państw, z którymi Stany Zjednoczone mają spory handlowe jak Chiny, ale także wobec sojuszników jak Kanada i państwa Unii Europejskiej z których większość należy do NATO.

W sondażu aż 73 proc. Republikanów i sympatyzujących z nimi niezrzeszonych wyborców stwierdziło, że sankcje są dobre dla gospodarki amerykańskiej. 77 proc. członków Partii Demokratycznej było odmiennego zdania.

Wyniki badań Pew Research wykazały także wzrost liczby Republikanów, przekonanych, że stosowanie przez administrację Trumpa odwetowych taryf celnych jest korzystne dla amerykańskiej gospodarki oraz wzrost liczby Demokratów przekonanych, że jest dokładnie odwrotnie.

W badaniu przeprowadzonych w maju wyższe cła popierało 58 proc. badanych Republikanów, o 15 proc. mniej niż obecnie. Przeciwnych wprowadzeniu wyższych taryf było 63 proc. Demokratów, 14 proc. mniej niż w lipcowych badaniach ośrodka Pew Research.

Stosunek do stosowania wyższych taryf celnych w sporach handlowych - jak wykazują badania - jest uzależniony nie tylko od przynależności partyjnej, ale także od poziomu wykształcenia respondentów. Wśród osób z wyższym wykształceniem 56 proc. ma negatywny stosunek do wyższych taryf celnych, a 38 proc. jest do nich nastawione pozytywnie.

Zdaniem politologów wyniki badań pokazują, że w ostatnich dekadach Demokraci "wymienili się" z Republikanami poglądami na znaczenie wyższych taryf celnych w handlu międzynarodowym i w gospodarce.

Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy ponad 30 proc. zatrudnionych Amerykanów było członkami związków zawodowych, większość członków Partii Demokratycznej, partii tradycyjnie związanej ze związkami zawodowymi, uważała, że wyższe taryfy celne są skutecznym środkiem ochrony amerykańskich miejsc pracy.

Natomiast członkowie Partii Republikańskiej, szczególnie skrzydło tej partii związane z biznesem, w większości byli wtedy przeciwni stosowaniu tych i innych protekcjonistycznych metod w handlu i w gospodarce.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)