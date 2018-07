W wywiadzie dla telewizji BBC Raab ocenił, że jeśli "energia, ambicja i pragmatyzm", którymi - jego zdaniem - wykazał się brytyjski rząd, znajdą swoje odbicie także wśród unijnych negocjatorów, to obie strony mogą zakończyć rozmowy już podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej w październiku. Jak ocenił, dotychczas opracowano około 80 proc. tekstu porozumienia.

Raab, który stanowisko objął dwa tygodnie temu po rezygnacji Davida Davisa, tłumaczył, że fakt, że "Michel Barnier (...) zadaje pytania (dotyczące brytyjskiej propozycji - PAP), to pozytywny sygnał - (to jest) coś, co możemy negocjować".

Jednocześnie skrytykował UE za publikację ostrzeżeń przed możliwymi skutkami Brexitu bez porozumienia dotyczącego przyszłych relacji, m.in. dla obywateli UE w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków na kontynencie.

Raab zaznaczył, że "jest to dość nieodpowiedzialne", a przedstawiciele obu stron "powinni próbować uspokajać obywateli", że nic im nie grozi. "To oczywista próba zwiększenia presji (na Wielką Brytanię - PAP)" - ocenił.

Jak zapewnił, scenariusz, w którym ludzie byliby zmuszani do opuszczenia kraju w wyniku załamania się negocjacji, jest "naciągany i zmyślony". Jego zdaniem "irracjonalne" byłoby też, gdyby UE zdecydowała się na realizację "najgorszego scenariusza" i zakończenie rozmów bez zawarcia porozumienia stron.

Polityk przyznał jednocześnie, że brytyjska administracja przygotowuje się na każdy scenariusz, "niezależnie od tego, co się zdarzy", m.in. zwiększając zatrudnienie w straży granicznej i przygotowując środki na ewentualne niezbędne zmiany w infrastrukturze granicznej.

Przed wywiadem w BBC Raab ostrzegł również w wywiadzie dla gazety "Sunday Telegraph", że Wielka Brytania mogłaby odmówić zapłacenia wycenianego na 39 miliardów funtów rozliczenia budżetowego, związanego z wyjściem z Unii Europejskiej, jeśli negocjatorom nie uda się wypracować dobrego porozumienia dotyczącego przyszłych relacji handlowych.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z UE 29 marca 2017 roku i powinna ją opuścić 29 marca 2019 roku. Zgodnie z dotychczasowym porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)